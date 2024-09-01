Aydın'da alkollü sürücü bariyerlere çarptı, yaralı olarak kurtuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada alkollü sürücü yol ayrımındaki bariyerlere çarparken, sürücü hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (31), iradesindeki 09 ALA 893 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. O sırada devriye gezen ekipler kaza sesini duyarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü A.D.'nin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Daha önce de alkolden işlem yapılmış

Öte yandan 300 promil alkollü olduğu tespit edilen A.D.'ye daha önceden de alkolden işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrası yol ayrımındaki bariyerin arabanın yarısına kadar girdiği görülürken, yan koltukta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı da önledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN