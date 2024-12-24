Aydın'da Alkollü Şahsın Bıraktığı Valiz Trafiği Felç Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Zafer Meydanı'na iddiaya göre alkollü bir şahıs tarafından bırakılan valiz emniyet ekiplerini teyakkuza geçirdi. Fünyeyle patlatılan valizden kıyafet çıkarken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan bölge nedeniyle tüm kentte araç yoğunluğu oluştu. Şahsın valizi bırakması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs Zafer Meydanı'nda yolun kenarına sarı bir valiz getirip bırakarak bölgeden uzaklaştı. Şahıstan ve bıraktığı valizden şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yoğun yağış, kurumların iş çıkış saati ve bölgede kurulan ilçenin en büyük semt pazarı dolayısıyla bölgeye ulaşmakta güçlük çeken emniyet ekipleri gerek yaya gerekse ekip otoları ile bölgeye geldi. Emniyet güçleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, meydana çıkan tüm yollar kapatıldı. Valizin bulunduğu bölge emniyet şeritleri ile abluka altına alındı.

Valizi bırakan şahıs yakalandı

Emniyet ekiplerinin vatandaşları bölgeden uzaklaştığı sırada yapılan araştırma neticesinde valizi bırakılan şahsın Atatürk Meydanı'ndaki Bey Camii önünde olduğu tespit edildi. Şahsın bulunduğu bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli şahsı camii bahçesinde yakaladı. Şahsın iddiaya göre aldığı alkolün etkisi ile valiz ile ilgili çelişkili ifadeler vermesi üzerine bölgeye uzman ekip sevk edildi.

Valizden giysi çıktı

Zafer Meydanı'na gelen uzman ekip koruyucu ekipmanlarını giyerek valize müdahalede bulundu ve yerleştirilen fünye uzaktan kontrolle patlatıldı. Uzman ekibin yaptığı incelemelerde valizde çeşitli kıyafetler bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Tüm Aydın'da trafik tıkandı

Aydın'ın en yoğun bölgelerinden ve binlerce aracın geçiş güzergahı olan Zafer Meydanı'nda yaşanan olay dolayısıyla hem yaya hem de araç trafiğinde normalin üzerinde bir yoğunluk oluştu. Bölgenin yaya ve araçlara kapanması ve yaklaşık 1 saat süren müdahale ve inceleme çalışması dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede oluşan yoğunluk neredeyse tüm kent genelinde etkili olurken, ana halterler kilitlendi araçlar güçlükle ilerledi. Adeta arapsaçına dönen trafik dolayısıyla uzun süre trafikte araçları ile beklemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, trafik polisleri de belirli bölgelerde görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Valizin bırakıldığı anlar kameraya yansıdı

Aydın'da ortalığı karıştıran valizin bırakılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın valizi bırakıp olay yerinden ayrılması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN