Aydın'da Alkollü Şahıslara İdari Para Cezası

Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen ve çevreyi rahatsız eden 2 şüpheliye kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen devriyede Alemler Mahallesi'nde akşam saatlerinde M.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların çevreyi rahatsız ettikleri tespit edildi. Şahısların yapılan alkol muayenesinde alkollü olduklarının tespit edilmesi üzerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35'nci maddesi kapsamında bulunan sarhoşluk kabahatinden kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN