Aydın'da alkollü mekanda sigara denetimi sırasında polis ve gazeteciye saldırı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir mekanda yapılan sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada bir müşteri ve oğlu sivil polisi darp ederken, mekan çalışanları da olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi...O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda gerçekleştirilen sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada sivil bir polisin kendisini sertçe ittiğini iddia eden bir şahıs ve oğlu polis memurunu darp ederken, mekan çalışanları da olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Olay, sabaha karşı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara denetimi yapmak için mekana gelen Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile mekanda bulunan bir müşteri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre polisin kendisini sert şekilde ittiği gerekçesiyle öfkelenen Uğur K. sivil polise yumruk atarken, Uğur K.'nın oğlu Cevdet K. da güvenlik güçlerine saldırdı. Polis ekiplerine hakaretler savurduğu öne sürülen baba ve oğlu bir türlü sakinleşmeyince olay yerine takviye polis ekibi istendi.

İş yeri çalışanları gazeteciyi darp etti

Olayın sırasında mekanda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kayıt yapıldığını fark eden iş yeri çalışanları da Pabuşçu'yu yaka paça darp ederek, güvenlik kameralarından uzak bir bölgeye götürdü. Pabuşçu'yu tehdit edip darp etmeye devam eden iş yeri çalışanları, cep telefonundaki görüntüleri ise zorla sildirdi. Mekana kısa sürede gelen polis ekipleri olaya müdahale etti. Uğur K. ve oğlu Cevdet K.'yı gözaltına almak isterken iş yeri çalışanları da polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Uzun uğraşlar sonucu emniyet güçleri alkollü mekanda müşteri olarak bulunan Uğur K., oğlu Cevdet K. ve olaya karışan iş yeri çalışanlarını gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise mekanının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanları çıkartıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.