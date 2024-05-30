Aydın'da Alkollü İşletmelerde Çalışanlara İdari Para Cezası

Aydın'da alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden jandarma ekipleri, işletme sahipleri hakkında idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Çine, İncirliova, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, icra edilen devriye faaliyetlerinde 1 şahsa izin belgesi bulunmadan hurdacılık yapmaktan, 1 şahsa başkasına ait kimlik beyan etmekten ve 8 şahsa da işyerinde çalıştığına dair kimlik bildiriminde bulunmamaktan işlem yapıldı. Çalışmalar sonucunda 10 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında toplam 5 bin 165 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN