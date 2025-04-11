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Aydın'da Alkollü İçki Denetimleri: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Alkollü İçki Denetimleri: 4 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen alkol denetimlerinde 573 umuma açık yer kontrol edilirken, 4 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan alkol denetimlerinde 573 umuma açık yer kontrol edildi, 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "Türkiye Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması" kapsamında 207 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 4 bin 556 şahıs sorgulandı, 573 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 1 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs da ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 10 bin 500 TL adli para cezası uygulandı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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