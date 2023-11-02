Aydın'da Alışveriş Merkezinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazadan yaklaşık 2 bin 500 TL değerinde giyim eşyası çalan şüpheliler Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazadan yaklaşık 2 bin 500 TL değerinde giyim eşyası çalan şüpheliler Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İsabeyli Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazadan yaklaşık 2 bin 500 TL değerinde giyim eşyasının çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamera incelemesi ve yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili H.G. ve S.Y. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. Şüpheliler Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakalandı. H.G. isimli şüpheli şahsın 4 suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. S.Y. isimli şüpheli şahsın 16 suçtan arandığı ve hakkında toplam 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN