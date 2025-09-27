Haberler

Aydın'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Aydın'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen silahlı saldırıda iki sivil vatandaş yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis geniş çaplı arama başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralıların olayla ilgisi olmayan sivil vatandaşlar olduğu öğrenildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol B., aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ekrem B.'nin bir kahvehanede bulunduğunu öğrenince, araçla olay yerine geldi. Kahvehane önüne gelen Erol B., tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında kahveye yakın bir noktada bulunan market sahibi Mehmet G. ile markette alışveriş yapan müşteri Erkan Ş. kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan her iki kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Erol B.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

