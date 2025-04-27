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Aydın'da Alacak Verecek Kavgasında Bir Kişi Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Aydın'da Alacak Verecek Kavgasında Bir Kişi Tüfekle Vurularak Öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, saldırganı gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay Armutlu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan F.Ü. (47) ile Timur İpçi (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü tüfekle Timur İpçi'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Ü ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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