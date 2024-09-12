Aydın'da alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bir kavgada, M.H. isimli kişi A.T.'yi bıçaklarken, A.T. emniyete sığındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.H., cebinden çıkardığı bıçakla A.T.'yi yaraladı. Yaralı A.T., olayın ardından İncirliova Emniyet Müdürlüğüne sığındı. A.T. burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli M.H.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN