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Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Tehdit

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan şahısları silahla tehdit eden 19 yaşındaki genç, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt istasyonundaki şahısları silahla tehdit edip kaçan 19 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince tespit edilerek kısa sürede yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi akaryakıt istasyonunda bulunan şahısları, silahla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye giden Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve çevresinde, gidilebilecek yerlerde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda silahla tehdit olayının B.F.T. (19) ve F.D. (19) isimli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, Neşetiye Mahallesi'nde kullanmış olduğu bir adet silah ile birlikte şüphelileri yakaladı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.F.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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