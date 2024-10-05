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Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı

Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı. Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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