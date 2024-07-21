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Aydın'da akaryakıt istasyonuna 1 milyon TL ceza

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akaryakıt otomasyon sistemine müdahale edildiği tespit edilen bir istasyona 1 milyon TL ceza yazıldı. İşletmeye ayrıca idari yaptırım uygulanacak.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akaryakıt otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen akaryakıt istasyonuna 1 milyon TL ceza yazıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde otomasyon cihazına müdahale edildiği tespit edildi. Maliye Bakanlığı Bölge Denetmenleri ile otomasyon servisleri akaryakıt istasyonunda inceleme yapıldı. İşletmeye 1 milyon TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda idari yaptırım uygulanmak üzere gerekli evraklar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderilecek. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozdoğan Aydın Ceza Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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