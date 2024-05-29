Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan nakit para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları ve iş yeri anahtarlarını çalan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H.Ç. isimli şahıssın akaryakıt istasyonundan yaklaşık 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait kredi kartı, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları, iş yeri anahtarları ve muhtelif eşyaları çalındı. Yapılan ihbarın ardından Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını S.D. (34) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. S.D. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN