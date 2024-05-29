Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan nakit para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları ve iş yeri anahtarlarını çalan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan nakit para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları ve iş yeri anahtarlarını çalan şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H.Ç. isimli şahıssın akaryakıt istasyonundan yaklaşık 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait kredi kartı, çek, senet, cep telefonu, araç anahtarları, iş yeri anahtarları ve muhtelif eşyaları çalındı. Yapılan ihbarın ardından Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını S.D. (34) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. S.D. jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Germencik Aydın Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title