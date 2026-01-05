Haberler

Çocuğunu görmek için alt geçidin üstüne çıkan şahıs ikna edildi

Çocuğunu görmek için alt geçidin üstüne çıkan şahıs ikna edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle intihar girişiminde bulunan bir baba, polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailevi sorunları olduğu ve çocuklarını göremediği öğrenilen vatandaş, alt geçidin korkularına çıktı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonunda ikna edilen baba, kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Atatürk Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli vatandaş, bir anda alt geçidin korkularına çıktı. Kendini aşağıya atacağını söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşla konuşmaya çalıştı. Polis ekipleri yolu ve alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı can kurtarma minderi açtı. Ailevi sorunlar yaşadığı ve çocuklarını göremediği öğrenilen İ.G., polis ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından ikna edildi. Korkuluklardan indirilen İ.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi: Düşünme, Galatasaray'a git