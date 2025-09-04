Aydın'da Ağustos Ayında 30 Bin Sürücüye Ceza, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Ağustos ayında trafik kurallarına uymayan 30 bin 85 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 157 bin 430 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 30 bin 85 araca işlem yapıldı. Ağustos ayında meydana gelen bin 5 trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 157 bin 430 araç kontrol edilmiş, 30 bin 85 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Ağustos ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 364 maddi hasarlı, 639 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam bin 5 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 902 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 459 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 410 sürücü ile bin 325 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN