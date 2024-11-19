Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk ilçesinde jandarma, 9 yıl hapis cezası bulunan İ.Ç'yi yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada, 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyette; "Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle Yada Konut veya İşyerinde Yağma" suçundan aranan ve (9) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü (İ.Ç) isimli şahıs Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesinde yapılan araştırma sonucu yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.