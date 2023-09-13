Aydın'da 9 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından düzenlenen çalışmalar çerçevesinde hakkında 9 ayrı suçtan 20 yıl 8 ay 45 gün hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyet sonucunda; bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay, bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 10 ay, nitelikli hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 12 ay, nitelikli yağma suçundan 1 yıl 8 ay, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 10 ay ve bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 9 ayrı suçtan 20 yıl 8 ay 45 gün hapis hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN