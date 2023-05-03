Aydın'da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda lastik bot içerisindeki 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda lastik bot içerisindeki 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN