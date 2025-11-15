Aydın’da 80 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki alışveriş poşetleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan R.E.'ye, (80) İzmir yönünde seyir halinde olan 34 CKF 012 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, kafasından darbe alarak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geriye yola saçılan sebzeler kaldı

Kaza sonrasında R.E.'nin elinde bulunan alışveriş poşetindeki sebzelerin yola savrulduğu görüldü. Yola saçılan sebzeleri vatandaşlar toplayarak yol kenarına kaldırırken, bazı vatandaşlar da bölgenin İzmir'e giden anayol olması sebebiyle yoğun araç trafiği olduğunu ve güvenli geçiş için bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini söyledi. - AYDIN