Haberler

Aydın’da 80 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki R.E., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki alışveriş poşetleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan R.E.'ye, (80) İzmir yönünde seyir halinde olan 34 CKF 012 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, kafasından darbe alarak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geriye yola saçılan sebzeler kaldı

Kaza sonrasında R.E.'nin elinde bulunan alışveriş poşetindeki sebzelerin yola savrulduğu görüldü. Yola saçılan sebzeleri vatandaşlar toplayarak yol kenarına kaldırırken, bazı vatandaşlar da bölgenin İzmir'e giden anayol olması sebebiyle yoğun araç trafiği olduğunu ve güvenli geçiş için bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.