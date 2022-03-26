Aydın'da 80 bin arkeolojik eser incelemeye alındı

AYDIN (İHA) - Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından, müzedeki 80 bin arkeolojik eser incelemeye alındı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde yakalanan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y, tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayların ardından harekete geçen Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, çevre illerden gelen müze müdürlerinin de katılımıyla 5 kişilik bir inceleme komisyonu oluşturdu. Çalışmalara başlayan komisyon üyeleri, Aydın Arkeoloji Müzesi içerisindeki 80 bin eseri incelemeye aldı.

"Yaklaşık 80 bin parça eseri tek tek inceliyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, başarılı arkeolojik çalışmalara imza attıkları dönemde böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu vurgulayarak, "Bu haftayı hepimizi çok üzen bir vakayla tamamladık. Aydın tarihinin en başarılı arkeoloji çalışmalarına imza attığımız bir dönemde kurumsal itibarımızı da yıpratan malum olay neticesinde Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü tutuklandı. Müze Müdürünün adının karıştığı, müze dışında gerçekleşen kriminal hususlarla ilgili devam eden adli süreci takip ediyoruz. Gerekli tedbirlerimizi de aldık. Olayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren öncelikle müzemizin güvenliğini sağlayacak idari tedbirleri uyguladık. Çevre illerden müze müdürlerimizin katılımıyla 5 kişilik bir inceleme komisyonu oluşturduk. Yaklaşık 80 bin parça eseri tek tek inceliyoruz" dedi.

"Suç işleyen cezasını bulacak"

Görevine ihanet edenin yanına kalmayacağını sözlerine ekleyen Tuncer, "Yaklaşık 400 kişilik bir ekip ve akademik kadroyla, 2021 yılında toplam 17 arkeolojik çalışma yürüten Türkiye şampiyonu olmuş harika bir ekibimiz var. Bundan sonra da çalışmalarımıza kendimizi adayarak devam edeceğiz. Her kim olur da görevine ihanet eder, hainlik yaparsa yanına kar kalmayacak. Suç işleyen cezasını bulacak. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tüm bağlı birimleriyle vatan ve millet aşkıyla üretmeye devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa