Aydın'da 8 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'da il genelinde devam eden çalışmalarda 8 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Didim, Söke, Karacasu, Kuşadası, İncirliova ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında 8 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde (esrar, metamfetamin) ele geçirildi. Sağlık kuruluşuna sevk edilen 6 şüphelinin yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN