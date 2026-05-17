Jandarmadan 8 ilçede 105 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 8 ilçede 105 şüpheliye yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve dijital materyallere el konuldu, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Nazilli, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, İncirliova, Germencik, Koçarlı ve Buharkent ilçelerinde uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı değerlendirilen 105 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
