Aydın'da 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 3 dosyadan toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 3 dosyadan toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalımalar kapsamında; Yenidoğan Mahallesi'nde 3 dosyadan 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN