Aydın'da 7 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Germencik, Söke ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda S.T., E.D., H.K., N.S., B.N.Y., E.Ö. ve H.Z. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN