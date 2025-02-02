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Aydın'da 7 Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı

Aydın'da 7 Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda, bir kişiden uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda M.Ç., V.K., İ.U., V.A., Y.E.D., N.G. ve B.G. isimli 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Y.E.D. isimli şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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