Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 7 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 90 bin TL para cezası olduğu belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıslara yönelik olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 3 adet Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla tehdit, basit yaralama ve tehdit olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 90 bin TL para cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Göçmen Aydın Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Yakalama Ceza Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Ödemiş adayı kim? AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Narlıdere adayı kim? AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menemen adayı kim? AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menderes adayı kim? AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Konak adayı kim? AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Kiraz adayı kim? AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Kınık adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title