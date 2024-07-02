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Aydın'da 67 yaşındaki adam apartta ölü bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartta kalan 67 yaşındaki Sinan Duran'ın ölü olarak bulunduğu bildirildi. İlk tespitlere göre Duran'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 67 yaşındaki Sinan Duran, kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 221 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartta kalan 67 yaşındaki Sinan Duran'dan haber alınamaması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirirken, yapılan ilk tespitlere göre Duran'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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