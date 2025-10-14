Haberler

Aydın'da 66 Yaşındaki Adam Otelinde Ölü Bulundu

Söke ilçesinde, 66 yaşındaki A.F.T. isimli bir kişi kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu. Otel çalışanlarının durumu fark etmesi sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 66 yaşındaki A.F.T. isimli bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki aydır otelde konaklayan A.F.T.'den bir süredir haber alamayan otel çalışanları, durumdan şüphelenerek odasına girdi. Görevliler, 66 yaşındaki adamı hareketsiz halde görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.F.T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından A.F.T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
