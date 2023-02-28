Aydın'da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan üç farklı operasyonda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.