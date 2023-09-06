Aydın'da 52 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan K.M. isimli şahsı yakaladı. Ayrıca M.Ç. ve P.G. adlı şahıslar da hırsızlık suçundan yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan 52 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız verdi. Ekipler Orta Mahalle'de yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan (Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Silahla Tehdit vb) birçok suç kaydı bulunan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan K.M. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca son günlerde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl cezası olan M.Ç. ve yine hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay cezası olan P.G. de yakalandı. Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN