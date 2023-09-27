Aydın'da 505 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan bir aramada 505 gram uyuşturucu madde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 505 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma yapıldı. C.İ. ve B.B. isimli şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 505 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN