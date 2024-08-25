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Aydın'da 50 Kilo İncir Çalan Hırsız Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 50 kilo incir çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bahçeden 50 kilo incir çalan hırsız, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli birinin olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede T.B. isimli şüpheli şahıs, incir hırsızlığı yaptığı esnada 50 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma 3-sayfa Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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