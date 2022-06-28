Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Poyraz Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir başka olayda ise Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki olayda kurtarılan 50 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa