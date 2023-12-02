Aydın'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklanan arıza nedeniyle çıktı ve otelin alt katına sıçradı. Otelde bulunan turistler tahliye edildi ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altın alındı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Akyar Konakları mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde elektrik tesisatından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın, kısa süre sonra otelin alt katında yer alan mutfağa sıçradı. Plastik kabloların tutuşmasıyla yükselen dumanlar otelin içine kadar doldu. Yangın alarmının devreye girmesiyle harekete geçen personel tarafından oteldeki yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İhbar üzerine otele sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenenler, otel dışına çıkarılarak sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN