Aydın'da 5 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmada "Uyuşturucu (2 Dosya), Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hırsızlık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet " suçları olmak üzere toplam 5 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.Ş. isimli şahıs Nazilli'de yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN