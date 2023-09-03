Aydın'da 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler A.E. ve Ç.U. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.