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Aydın'da 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler A.E. ve Ç.U. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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