Aydın'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında denizde 5 düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Düzensiz göçmenlerin olduğu noktaya gelen ekipler denizdeki 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN