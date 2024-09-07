Aydın'da 5 düzensiz göçmen ve deniz yatağı ile denize açılan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve deniz yatağı ile denize açılan bir şüpheli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası açıklarında yüzerek Yunanistan'ın Sisam adasına yasadışı olarak geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen ile deniz yatağı ile denize açılan 1 şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Düzensiz göçmenler ve şüpheli ( Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yurt dışına çıkış yasağı tespit edilmiştir.) Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince adli işlemlere devam ediliyor. - AYDIN