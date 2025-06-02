Aydın'da 5 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi

Aydın'da 5 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi
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Aydın'da jandarma ekipleri, 49 okulda eğitim gören 5 bin 371 öğrenci ve 1616 okul servis şoförüne trafik kurallarıyla ilgili eğitim verdi. Eğitimlerde yayalar, bisiklet ve okul servisleriyle ilgili kurallar anlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri 49 okulda eğitim gören 5 bin 371 öğrenciye ve 1616 okul servis şoförüne trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Jandarması tarafından öğrencilere yönelik 01-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 49 okulda eğitim gören toplam 5 bin 371 öğrenci öğretmene ve 1616 okul servis şoförüne eğitim verildi. Eğitimlerde yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında eğitim verildi. Eğitimler esnasında öğrencilere bayrak, hikaye kitabı ve cetvel hediye edilmiştir. Öğrenci servislerine trafik kuralları eğitimi verilerek servisler kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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