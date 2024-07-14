Aydın'da 47 hırsızlık suçundan aranan genç kadın yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 47 farklı hırsızlık suçundan aranan genç kadın, Nazilli polisinin 1 yıllık takibinin ardından kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha güvenli olması için çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 yıllık takip sonucu bugün 8 saatlik bir çalışma ile 47 farklı hırsızlık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli şahsı bir alışveriş merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yine Yeşilyurt Mahallesi'nde kıskaca alınan ve 19 farklı hırsızlık suçlarından toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K isimli şahsı da 8 ay takip eden ekipler kovalamaca sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, çalışmaların aralıksız olarak artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN