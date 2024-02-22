Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma, 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 35 şüpheli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

46 milyonluk hesap hareketliliği tespit edildi

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN