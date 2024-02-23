Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 36 şüpheli şahsı yakalayarak, işlemleri tamamlanan 19'unu adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

46 milyonluk hesap hareketliliği

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde Nazilli Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. - AYDIN