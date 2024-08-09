Aydın'da 44 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ve Koçarlı ilçelerinde arazide ve saksı içerisinde 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Koçarlı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde T.İ isimli şüpheli şahsın zeytinlik arazisinde 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kuşadası ilçesi Çınar Mahallesi'nde Y.Ç. isimli şüpheli şahsın arazide ve saksı içerişinde yetiştirdiği 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN