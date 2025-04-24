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Aydın'da 42 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 42 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı. Yakalananların suçları arasında dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve kasten öldürme gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 42 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 45 aranan şahsın 5'inin dolandırıcılık suçundan, 5'inin hırsızlık suçundan, 3'ünün uyuşturucu suçundan, 2'sinin yaralama suçundan, 1'inin kasten öldürme suçundan, 1'inin cinsel saldırı suçundan, 25'inin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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