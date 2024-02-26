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Aydın'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ülkü Solak isimli kadın, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü Solak (46) isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. Solak'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Solak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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