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Aydın'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Aydın'da yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Buharkent, Söke ve Sultanhisar ilçelerindeki devriye görevi esnasında şüpheli kişiler üzerine arama yaptı. Üzerlerinde çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile kubar esrar ele geçirilen E.P, M.B, H.U, Ö.Ç, C.S. ve T.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.