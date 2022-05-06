Aydın'da 4 farklı olayda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Aydın'da 4 farklı olayda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 4 farklı olayda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 farklı olayda Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 120 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 farklı olayda Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 120 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında 4 farklı olayda Yunanistan unsurları tarafından lastik bot ve can salları içerisinde ölüme terk edildikleri tespit edilen toplam 120 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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