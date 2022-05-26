Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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