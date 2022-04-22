Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Milli Park üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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